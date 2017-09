Tot 9 jaar cel geëist voor Nigeriaanse pooiers

MV

6/09/17

Acht Nigerianen hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor mensenhandel, mensensmokkel en de exploitatie van prostitutie. Voor Amadin O. (25) werd negen jaar cel gevorderd. De bende werkte vanuit Antwerpen, maar liep in Oostende tegen de lamp.

Het team mensenhandel van de lokale politie van Oostende merkte op de website Redlights dat heel wat Nigeriaanse meisjes zich in een hotel in Oostende prostitueerden. Bij een controle in het hotel werden op 18 januari 2017 inderdaad twee Nigeriaanse prostituees aangetroffen. Het onderzoek leidde de speurders naar Chukwudi "Kelly" A., die de organisatie vanuit Antwerpen dirigeerde. De slachtoffers werden in de prostitutie gedwongen om hun reis naar Europa terug te betalen. Sinds 2013 werden op die manier minstens 25 vrouwen uitgebuit.



Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vorderden in totaal 80.000 euro. Hun advocaat Simon Bekaert pleitte dat de vrouwen erg slecht behandeld werden door de bende. "Zelfs ziek of ongesteld moest ze werken om haar zogezegde schuld van 35.000 euro af te betalen. Minstens anderhalf jaar lang had ze tot tien klanten per dag." Volgens de advocaat werden de vrouwen door hun pooier ook gedwongen tot anale seks en plasseks met de klanten. Onder de slachtoffers bevond zich ook een 17-jarig meisje. Op de smartphones van enkele beklaagden werden ook drie filmpjes van kinderporno aangetroffen.



"Prostitutie-interimkantoor"

Voor spilfiguur "Kelly" vorderde het OM een effectieve celstraf van acht jaar, een geldboete van 128.000 euro en een verbeurdverklaring van 407.000 euro. Zijn advocate Nadia Lorenzetti benadrukte dat van enige dwang of geweld absoluut geen sprake was. "Hij had een soort prostitutie-interimkantoor en regelde gewoon de opdrachten voor vrouwen die zich wilden prostitueren."



Amadin O. riskeert voor zijn rol in de zaak negen jaar effectief. In de woning van de Nigeriaan in Antwerpen werden illegale prostituees aangetroffen. Bovendien hield hij zich ook actief bezig met mensensmokkel door de meisjes vanuit Italië via Frankrijk naar ons land te begeleiden. De verdediging noemde de zware vordering onbegrijpelijk. Volgens meester Suzanne Van Rossem verhuurde hij weliswaar een kamer aan een vriendin, maar had hij met de prostitutie niets te maken.



Voor twee Nigeriaanse koppels werd tussen vier en zes jaar effectieve celstraf gevraagd. Richard A. en Uwaila I. ontkennen dat ze de meisjes bedreigden. I. werkte naar eigen zeggen ook gewoon zelf als prostituee. Alozie C. leerde Gift I. zelfs kennen als klant, waarna hij uit liefde hand- en spandiensten verleende aan de bende. Na de arrestatie van "Kelly" nam het koppel zijn praktijken over, tot ze zelf ook in de cel belandden.



Taxichauffeurs

Ten slotte moesten ook twee illegale Nigeriaanse taxichauffeurs zich verantwoorden voor hun rol in de zaak. Andrew E. en Tobi D. riskeren respectievelijk 30 en 18 maanden cel. De verdediging pleitte dat ze enkel instonden voor het vervoer naar Oostende. "Moeten zij als taxichauffeur weten dat het om een prostituee gaat?", aldus meester Kris Vincke.



Alle advocaten vroegen minstens voor enkele feiten de vrijspraak. Daarnaast drongen ze aan op een mildere straf met uitstel. In totaal vorderde procureur Frank Demeester ruim 400.000 euro aan geldboetes en bijna 700.000 euro aan verbeurdverklaringen. Ook voor de woning van Amadin O. werd de verbeurdverklaring gevraagd.



De rechter doet uitspraak op 20 september.