Zwaar ongeval E313 in Ranst afgehandeld

6/09/17 - 16u18 Bron: Belga

Op de E313 richting Hasselt was het vannamiddag meer dan een uur aanschuiven na een ongeval met een vrachtwagen, waarvan de aanhangwagen met een heftruck erop gekanteld was. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Er waren sinds 14.45 uur drie rijstroken versperd net voor het knooppunt met de E34 in Ranst. De hinder hield enkele uren aan, maar het ongeval werd rond 16.30 uur afgehandeld. Bij het ongeval vielen geen gewonden.