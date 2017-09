File op Antwerpse ring, meer dan een uur aanschuiven op E313 na ongeval in Ranst

Door: redactie

6/09/17 - 16u18 Bron: Belga

© Vlaams Verkeerscentrum / Twitter.

Op de E313 richting Hasselt is het vannamiddag meer dan een uur aanschuiven na een ongeval met een vrachtwagen, waarvan de aanhangwagen met een heftruck erop gekanteld is. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Er zijn al sinds 14.45 uur drie rijstroken versperd net voor het knooppunt met de E34 in Ranst. De hinder zal allicht nog tot na 17 uur duren, omdat het takelen moeizaam verloopt. Bij het ongeval vielen geen gewonden.

De file staat intussen al tot op de Antwerpse ring en de Liefkenshoektunnel is dan ook tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland om het verkeer beter te spreiden. Over langere afstand vanuit Antwerpen richting Eindhoven kies je best voor de E19, richting Hasselt en Luik is omrijden via Brussel een alternatief. Ook vanuit Gent richting Hasselt kies je best voor een omweg langs Brussel.



In de andere rijrichting op de E313 is inmiddels een ander ongeval gebeurd.