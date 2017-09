Antwerps parket bevestigt geweld tegen politie: "Agenten werden geslagen, geduwd en bekogeld"

Door: hr

6/09/17 - 16u08 Bron: Belga

© RV.

video Het Antwerpse parket, dat het veelbesproken incident van vrijdagavond aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout onderzoekt, stelt dat op basis van alle beelden die intussen beschikbaar zijn, de betrokken politieagenten "wel degelijk zoals aangehaald het slachtoffer werden van geweldplegingen begaan door verscheidene personen". De identificatie van de verdachten loopt nog volop, aldus nog het parket.

Twee agenten van het fietsteam van de Antwerpse lokale politie wilden vrijdagavond op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Jaak de Braeckeleerstraat een 21-jarige vrouw arresteren die daar met een wagen tegen een metalen beugel tot stilstand was gekomen nadat ze gevaarlijk rijgedrag had vertoond en zelfs aan hoge snelheid in de richting van de agenten was gereden. In de wagen zaten nog drie andere personen. Toen de agenten de bestuurster uit het voertuig plukten, werden ze naar eigen zeggen belaagd door verschillende omstaanders. Ze riepen daarom versterking op, maar de belagers werden niet meer gevat.