Aannemer stoot op lijk tijdens graafwerken: "Kan gaan om moord of ongeval"

Door: Bart Boterman

6/09/17 - 14u39 Bron: Eigen berichtgeving

© Bart Boterman.

Adinkerke In Adinkerke (De Panne), vlakbij het station, heeft een aannemer de stoffelijke resten van een mensenlichaam aangetroffen.

Een aannemer was gisteren in de late namiddag graafwerken aan het uitvoeren nabij de treinsporen en stootte er op het lijk. Hij verwittigde de politie. "De Cel Vermiste Personen en een DVI-team (Disaster Victim Identification) zijn vandaag ter plaatse onderzoek aan het voeren en vaststellingen aan het doen. Het lichaam lag er al een lange tijd en was in verregaande staat van ontbinding. Het is nog niet duidelijk om welke persoon het gaat. Voorlopig tasten we in het duister en weten we niet in welke richting we moeten denken. Het kan gaan om een moord, maar ook om iemand die in de gracht is gesukkeld. Er zijn geen vermiste personen in de regio gemeld de laatste tijd", zegt Filiep Jodts, procureur van het parket van Veurne.



Autopsie

In het station van Adinkerke kwamen de voorbije maanden en jaren veel  vluchtelingen voorbij. Het parket houdt er ook rekening mee dat het om een vluchteling kan gaan. "Maar momenteel weten we eigenlijk nog heel weinig. We moeten het onderzoek en een autopsie afwachten", aldus Jodts. De vaststellingen ter plaatse zullen wellicht nog enkele uren duren.