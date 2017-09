Een derde minder afsluitingen van drinkwater in 2016

MV

Het aantal gezinnen in Vlaanderen bij wie het drinkwater werd afgesloten, is in één jaar tijd met 33 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die woensdag te lezen staan in Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. Toch is er volgens Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) geen reden om "hoera" te roepen. "Alle andere indicatoren (afbetalingsplannen, ingebrekestellingen,...) stijgen fors. De drinkwaterfactuur wordt voor steeds meer Vlamingen moeilijk betaalbaar. Bovendien is de daling van het aantal afsluitingen toe te schrijven aan een personeelstekort", aldus Beenders aan Belga. Vlaams minister Joke Schauvliege countert de kritiek.