Belgische F 16's onderscheppen ongeïdentificeerd vliegtuig boven Oostzee

SPS

6/09/17 - 12u38 Bron: Belga

© belga.

Amper enkele uren na de overname van de Baltic Air Policing missie gisteren, kwamen de Belgische F16's al voor de eerste keer in actie. De toestellen, die gestationeerd zijn op de vliegbasis in Amari in Estland, stegen gisteravond op voor een onderschepping boven de Oostzee.