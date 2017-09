Rik Torfs wordt wekelijkse Advocaat van de Duivel bij Joe-ochtendduo Sven en Anke

Door: redactie

Rik Torfs is voortaan elke woensdag om 7.45 te horen bij het Joe-ochtendduo Sven & Anke in 'Advocaat van de Duivel'. In de gloednieuwe rubriek gaat hij elke week in dialoog met de Joe-luisteraars en legt hij hen een moreel dilemma voor: een situatie waar iedereen anders op kan reageren. Wat zouden Sven, Anke en de luisteraars doen? Torfs speelt elke woensdagochtend advocaat van de duivel. "Er zijn heel wat dilemma's. Misschien zijn er zelfs geen antwoorden, maar daar zal lang naar gezocht moeten worden", vertelde Torfs vanmorgen op de radio.