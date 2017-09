80% van de Belgen denkt eerste hulp te kunnen verlenen, maar dat blijkt niet bepaald te kloppen

Bewerkt door: ADN

6/09/17 - 10u42 Bron: Rode Kruis-Vlaanderen

© Rode Kruis-Vlaanderen.

video 8 op de 10 Belgen zegt te weten wat te doen bij verschillende noodsituaties zoals een hartstilstand, een hevige bloeding of een snijwonde. Alleen bij een botbreuk of bij contact met giftige stoffen zakt dat aantal naar 6 op de 10 Belgen. Die zelf-ingeschatte kennis blijkt echter niet te kloppen, waarschuwt Rode Kruis-Vlaanderen. Wanneer Rode Kruis-Vlaanderen pijlt naar de manier waarop mensen effectief zouden helpen, schat 35 procent de eigen hulp fout in.

Vooral bij snijwonden en hevige bloedingen overschatten mensen hun eigen kennis. Bij snijwonden kiezen bijna 4 op de 10 personen voor een foutieve hulpmethode. Bij hevige bloedingen kiezen 3 op de 10 personen voor een foutieve hulpmethode.



Bij ongevallen met giftige stoffen onderschatten Belgen dan weer hun eigen kennis. 1 op 3 kiest toch voor de juiste manier van hulpverlenen hoewel ze eerder aangaven hier het minst zeker over te zijn.



Bij een botbreuk schat 1 op 4 van de respondenten zijn kennis verkeerd in. Zowel in de positieve als in de negatieve zin.



Naar aanleiding van de resultaten van hun enquête nam het Rode Kruis een filmpje op waarin ze de parate eerstehulpkennis van de Belg testen.

Belang eerste hulp © Rode Kruis-Vlaanderen. Belgen vinden eerste hulp weliswaar erg belangrijk. 99 procent zou zelf geholpen willen worden als er iets gebeurt. 98 procent wil mensen in de directe omgeving kunnen helpen en 94 procent zou zich schuldig voelen als ze niet kunnen helpen.



De meerderheid van de bevolking volgde ooit ook al een eerstehulples (jeugdbeweging, school, bedrijf, ...). Het verwondert dan ook niet dat 94 procent van de Belgen vindt dat een eerstehulpopleiding verplicht zou moeten zijn. Volgens hen moet dit vooral georganiseerd worden door scholen (99%) of werkgevers (96%). 3 op 4 Belgen zou een eerstehulpopleiding zelfs koppelen aan het behalen van een rijbewijs.