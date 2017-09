Man doodgeschoten in Vorst

EB

Op het Sint-Denijsplein in Vorst is afgelopen nacht een man doodgeschoten. Dat meldt BX1 en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Er is nog veel onduidelijk over de feiten maar volgens de eerste elementen verliet het slachtoffer rond 03.00 uur een café op het plein toen hij door een onbekende werd neergeschoten. Het slachtoffer, waarvan de identiteit nog niet bekend is, overleed ter plekke.



De omgeving van het café werd afgesloten en het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Van de dader is voorlopig nog geen spoor.