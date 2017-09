Man doodgeschoten in Vorst: gerecht op zoek naar twee daders

Bewerkt door: EB, ADN

6/09/17 - 09u42 Bron: Belga

© Mark Baert.

Op het Sint-Denijsplein in Vorst is afgelopen nacht een man doodgeschoten. Dat meldt BX1 en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Politie en gerecht zijn op zoek naar twee mannen.

Volgens het parket vonden de feiten kort na middernacht plaats, en niet rond 03.00 uur zoals eerder werd gemeld. In speurderskringen wordt intussen vermoed dat het wel eens zou kunnen gaan om een afrekening in het Albanese misdaadmilieu.



"Het slachtoffer verliet even na middernacht samen met een getuige een café gelegen aan het Sint-Denijsplein", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Beiden wandelden te voet naar de parking van de abdij om hun wagen op te halen. Het slachtoffer stapte in het voertuig en werd neergeschoten door 2 mannen."



"De daders hebben volgens de getuige de vlucht genomen langs het abdijpark. Het slachtoffer is ter plaatse overleden, ten gevolge van de twee kogels die hij in zijn lichaam heeft gekregen. De onderzoeksrechter is gelast voor moord en ter plaatse afgestapt samen met het parket, het labo van de federale politie, de wetsdokter en de ballistisch expert."



Het onderzoek is in handen gegeven van de Brusselse federale gerechtelijke politie maar voorlopig is er nog geen spoor naar de daders. Het is ook nog niet duidelijk of het slachtoffer gekend was bij politie of gerecht. In speurderskringen wordt er wel rekening mee gehouden dat het gaat om een afrekening in het Albanese misdaadmilieu, zo kon Belga uit gerechtelijke bron vernemen.