Politie pakt 23 migranten op bij grootschalige actie aan station Brussel-Noord

6/09/17

Een honderdtal agenten van de politiezone Brussel-Noord hebben vanochtend een grootschalige controleactie gehouden rond het station Brussel-Noord. Daarbij werden 23 migranten aangehouden. Zij worden nu doorgestuurd naar gesloten centra.

De grote politiemacht was zichtbaar aanwezig in en rond het Brusselse Noordstation. "Tijdens de actie werden 25 personen gecontroleerd, waarvan 23 migranten werden aangehouden. Er zijn enkel mannen opgepakt, geen vrouwen of kinderen", vertelt woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord Louise Weber.



De opgepakte migranten komen nu bij de Dienst Vreemdelingenzaken terecht. Deze zal de situatie van de opgepakte personen verder opvolgen en bepalen of er personen naar gesloten centra gestuurd worden. De actie betrof niet het nabijgelegen Maximiliaanpark, dat gebied behoort niet tot het werkgebied van de politie Brussel-Noord, maar wel tot die van de politie Brussel Hoofdstad Elsene.



Gisteren kondigde minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) op Twitter nog aan dat de regering de situatie in het Maximiliaanpark kordaat zal aanpakken en er intensere politiecontroles komen.



Dat deed Jambon in een antwoord op minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V). "Ik laat de arbeidsinspectie actie ondernemen tegen malafide werkgevers die migranten ronselen in het Maximiliaanpark", stelde Peeters eveneens op Twitter.