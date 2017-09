Regen trekt stilaan weg, maar het blijft fris

EB

Vandaag start in het centrum en het oosten van het land zwaarbewolkt, met wat regen of een bui. In de loop van de dag wordt het overal droog met de meeste opklaringen in het westen en noorden van het land. Het blijft vrij fris met maxima van 14 tot 16 graden in de Ardennen en van 17 tot 19 graden elders in het land, meldt het KMI.