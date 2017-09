Verhaal over pooiers verzonnen? Tienermeisjes na 10 dagen zwaar gedrogeerd aangetroffen in Antwerpen

Bewerkt door Eric Belsack

6/09/17 - 11u30 Bron: Belga

Het lijkt erop dat twee meisjes, die na 10 dagen compleet verdoofd werden aangetroffen op 80 kilometer van huis, tegenover hun ouders een verhaal over tienerpooierschap hebben verzonnen om hun afwezigheid te verklaren. Het parket zegt geen onderzoek te voeren naar de omstandigheden waarin de meisjes verkeerden tijdens hun verblijf in het Antwerpse.

In alle discretie gingen politie, gerecht en Child Focus de voorbije tien dagen over het hele land op zoek naar de meisjes. De zaak werd ernstig genomen. Rond de jaarwisseling waren de twee immers al eens in aanraking gekomen met tienerpooiers. De ouders dienden toen klacht in bij de politie. Het parket van Antwerpen bevestigt dat de twee minderjarige meisjes (13 en 15 jaar) in de nacht van 4 op 5 september in het Antwerpse aangetroffen werden. "We weten niet wat onze dochter heeft moeten doorstaan", zegt haar moeder vandaag in Het Nieuwsblad. De meisjes waren zodanig onder invloed van drugs dat een verhoor quasi onmogelijk was. "Ze zei dat ze niet naar huis mocht, niks te eten kreeg en dingen moest doen die ze niet wilde. Onze dochter zei dat ze heel bang was geweest". De ouders eisen dat de daders opgepakt en gestraft worden. De onderzoeken naar de verdwijningen werden uitgevoerd onder leiding van de parketten van Oudenaarde en Dendermonde. Volgens het parket van Antwerpen loopt er evenwel geen onderzoek naar de omstandigheden van hun verblijf in het Antwerpse. "Er zijn geen elementen die wijzen op een misdrijf door een derde of derden", klinkt het in een mededeling.

Tienerpooierschap

"Rechtbanken treden hard op in gevallen van tienerpooierschap", zegt woordvoerder Dirk Depover van Child Focus aan onze redactie. "Je moet beseffen dat deze slachtoffers getekend zijn voor het leven. Om de draden met dat misdadige milieu door te knippen, is gespecialiseerde omkadering nodig. Die hulp is er ook dankzij het departement Welzijn van minister Vandeurzen."



Het profiel van tienerpooiers is niet eenduidig. "Het zijn jonge mannen, belust op geld en dure spullen", zegt Dirk Depover nog. "Zij palmen hun slachtoffers in met kostbare geschenken en loze beloften".



"Prostitutie veronderstelt ook klanten", besluit Depover. "Wie daarin meestapt, riskeert zware straffen. Wie op de hoogte is van dergelijke uiterst laakbare praktijken, moet dit absoluut melden aan de politie".



Psychologische dwang

Child Focus wijst al enkele jaren op de problematiek van tienerpooiers, zegt Depover. "Wij hebben heel bewust het woord tienerpooiers gelanceerd (in plaats van loverboys, red.). Het zijn pooiers die tienermeisjes in de prostitutie dwingen door zware psychologische dwang uit te oefenen. Er wordt hen verteld dat ze de mooiste zijn, en beetje bij beetje worden ze gechanteerd, bijvoorbeeld met naaktfoto's."



Hoe groot het probleem van tienerprostitutie in ons land is, is moeilijk in te schatten, omdat de feiten niet altijd onder die noemer geregistreerd worden. "In 2016 kreeg Child Focus zestig meldingen van vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. Uiteindelijk bleek dat er in 37 gevallen duidelijke aanwijzingen waren van daders die als tienerpooiers aangeduid konden worden."



Op de website stoptienerpooiers.be, die goed een jaar geleden gelanceerd werd, vinden ouders tips over hoe te reageren als hun kind met het fenomeen te maken krijgt.