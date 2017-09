Twee verdwenen tienermeisjes na tien dagen zwaar verdoofd aangetroffen op 80 kilometer van huis

Door: redactie

Twee Vlaamse tienermeisjes leken tien dagen lang van de aardbol verdwenen. De laatste keer werden ze anderhalve week gezien op een fuif in Oost-Vlaanderen. Maandagnacht trof de Antwerpse politie hen aan. De meisjes bleken zwaar gedrogeerd. Gevreesd wordt dat zij ten prooi zijn gevallen van tienerpooiers. Dat meldt Het Nieuwsblad.

In alle discretie gingen politie, gerecht en Child Focus over het hele land op zoek naar de meisjes. De zaak werd ernstig genomen. Rond de jaarwisseling waren de twee immers al eens in aanraking gekomen met tienerpooiers. De ouders dienden toen klacht in bij de politie. "Had men toen onze noodkreet ernstig genomen, was dit nu misschien niet gebeurd", reageert de moeder van een van de meisjes (15).



"Nu weten we niet wat onze dochter heeft moeten doorstaan", zegt haar moeder. De tienermeisjes waren zodanig onder invloed van drugs dat een verhoor quasi onmogelijk was. "Ze zei dat ze niet naar huis mocht, niks te eten kreeg en dingen moest doen die ze niet wilde. Onze dochter zei dat ze heel bang was geweest".