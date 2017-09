Communautaire rel bedreigt hervorming Vlaamse rijopleiding

Bewerkt door: ib

6/09/17 - 05u40 Bron: Belga

Federaal minister van Mobiliteit Francois Bellot stapt naar de Raad van State omdat de Vlaamse hervorming van de rijopleiding ook aan het voorlopig rijbewijs raakt. Dat meldt De Standaard vandaag.

"Met de rijopleiding doet Vlaanderen wat het wil, maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) raakt met zijn hervorming ook aan het voorlopig rijbewijs. Dat is federale materie', zo verluidt bij het kabinet-Bellot.



Op 1 oktober moet in Vlaanderen een vernieuwde rijopleiding van start gaan. Een van de veranderingen is dat ouders die hun kinderen leren rijden een korte opleiding moeten volgen. Dat ze die opleiding hebben gehad, moeten toekomstige chauffeurs bewijzen wanneer ze bij de gemeente een voorlopig rijbewijs gaan afhalen.



Drie adviezen

Daar wringt voor Bellot het schoentje. "Op die manier stelt Vlaanderen eigen voorwaarden voor de aflevering van het rijbewijs. De Raad van State heeft eerder in drie adviezen al duidelijk laten verstaan dat dit uitsluitend federale materie is. Voor je het weet, zijn er in België drie soorten voorlopig rijbewijs in omloop."



Absurdistan

Weyts reageert geprikkeld. "Dit lijkt wel Absurdistan", zegt hij. "Wat heeft de bevolking hier aan? Waarom heeft de partij van minister Bellot de zesde staatshervorming goedgekeurd, als ze nu telkens naar de Raad van State stapt als ik gebruik maak van bevoegdheden die mij zijn toegewezen?"