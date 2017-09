Reclameborden bespieden u in winkelcentra: "De heilige graal voor adverteerders"

NADINE VAN DER LINDEN

6/09/17 - 06u00

Privacyexperts niet te spreken over nieuw speeltje adverteerders

© Tim Dirven.

Het doel van reclameborden is dat u ernaar kijkt. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Multinational JCDecaux heeft in Belgische winkelcentra borden gezet met een camera. Zo probeert het bedrijf info te verzamelen. De toekomst volgens adverteerders, onwettig volgens privacyexperts.

In shoppingcentra verspreid over het land staan digitale reclameborden met een ingebouwd cameraatje dat het passerende publiek in de gaten houdt. Ze zijn er gezet door Dooh-tv, een Belgisch bedrijfje dat meer dan 20 shoppingcentra van reclameborden heeft voorzien en sinds september vorig jaar eigendom is van JCDecaux. Daar noemen ze de camera's liever 'visuele sensoren'.



Ze zouden geen beelden bijhouden, maar bewegingen tellen. Zo meten ze hoeveel personen naar het advertentiepaneel kijken, maar op basis van gelaatsuitdrukkingen weet de software ook of u een man of een vrouw bent en hoe oud u ongeveer bent. Volgens sommige bronnen wordt zelfs geregistreerd hoé u op de reclame reageert - denk: gefronste wenkbrauwen of net een open, geïnteresseerde blik. "Dat soort informatie is de heilige graal voor adverteerders", zegt Veerle Colin, marketingdirectrice bij JCDecaux. "Het laat toe gericht te adverteren." Lees ook Telenet en Proximus passen privacyvoorwaarden aan na negatief advies Privacycommissie

Is biometrische identificatie een vloek of een zegen?

Na diefstal: "Zij hebben het lef om mij te bestelen, ik het lef om hen herkenbaar op het net te plaatsen"

Anoniem Privacyexperts zijn minder enthousiast. Het gebruik van camera's in de publieke ruimte is aan strikte wetgeving gebonden. "Dit valt duidelijk niét onder toepassingen van de wet op bewakingscamera's", zegt Ronny Saelens, VUB- onderzoeker Privacyrecht. "Er zou niet alleen duidelijk vermeld moeten staan dat er camera's hangen, maar u moet ook de kans krijgen om niét gefilmd te worden. En die mogelijkheid is er in zo'n publieke ruimte nooit."



Ook de Privacycommissie is van mening dat de 'slimme' panelen in strijd zijn met de wet en zal contact opnemen met JCDecaux. Opvallend: noch de commissie, noch de Unie van Belgische Adverteerders zei gisteren op de hoogte te zijn van de camera's. JCDecaux blijft intussen beweren dat het niet gaat om camerabeelden, maar om geanonimiseerde cijfergegevens. Daar is privacyexpert Saelens het niet mee eens. "Zelfs als het nergens wordt bewaard, is er initieel toch sprake van een beeld. Hoe kan men anders gelaatsuitdrukkingen analyseren? En dus is dit in strijd met de privacywetgeving."