5/09/17 - 22u35 Bron: vtmnieuws.be

video

Qmusic-dj Vincent Fierens nodigde Thuis-actrice Moora Vander Veken uit in de studio naar aanleiding van haar rol in de nieuwe videoclip van Niels Destadsbader voor zijn single Sara. Vincent vroeg haar hoe het was om nog eens met Niels te zoenen, nu er 5 jaar verstreken was sinds hun laatste kus in Amika. "Hij kan het nog steeds heel goed" antwoordde Moora. De actrice vertelde dat Niels en zij als broer en zus zijn - een romantisch vervolg aan de kus lijkt er dus voorlopig niet in te zitten.