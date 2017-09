Gentse doet emotionele oproep na wat ze meemaakte op festival: "Ouders, bescherm de oren van jullie kinderen!"

Bewerkt door: HA

6/09/17

Oordoppen dragen op festivals: sommigen doen het zonder nadenken, anderen hebben nog steeds geen oren naar de boodschap dat luide muziek het gehoorzintuig kan schaden. Een jonge vrouw uit Gent zag afgelopen weekend op een festival een jong meisje krijsen met de beide handen op de oren. Het kind bevond zich op een steenworp van de boxen zonder gehoorbescherming. "Mijn hart begaf het", zegt de 26-jarige Yanna in een emotionele Facebookpost.

De moeder lachte onze vraag weg en zei 'dat haar dochter gewoon zo is' Yanna

De twintiger - die volgens Het Nieuwsblad aan tinnitus of oorsuizen lijdt - was zo aangedaan door wat ze dit weekend 's avonds laat zag, dat ze in haar pen kroop. Het kind over wie Yanna het heeft, zat in een buggy vooraan in het publiek, op slechts een drietal meter van de luidsprekers. Krijsend en met de handen tegen de oren.



"Ik schat haar zes jaar. Ze had geen oordoppen in. Haar broertje van (denk ik) vier jaar onderging hetzelfde lot." De jonge vrouw benaderde de moeder en vroeg haar of de kinderen het leuk vonden om daar te zijn. "Ze lachte onze vraag weg en zei 'dat haar dochter gewoon zo is'," schrijft Yanna, een pianiste, in haar online verzuchting.



"Wij waren er ook en deden de test met de decibelmeter. Deze schommelde tussen 75 en 85 decibel, die schadelijk kunnen zijn bij langdurige blootstelling."