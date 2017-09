Door: redactie

5/09/17 - 20u05 Bron: vtmnieuws.be

video

Qmusic en Het Laatste Nieuws lanceren een actie voor Hannelore, die gisteren nog te zien was in de eerste aflevering van 'Over Winnaars' waarin ze samen met Koen Wauters de Machu Picchu beklom. Dat heeft Sam De Bruyn aangekondigd in het programma van Maarten & Dorothee. Hannelore verloor drie jaar geleden haar benen in een ongeval en kon voor het programma gebruikmaken van beenprotheses.