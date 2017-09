Baby geboren in TEC-bus: "Met verstomming geslagen"

Bewerkt door: HA

Reizigers op een TEC-bus hebben zaterdagochtend een unieke busrit beleefd op weg van Luik naar Verviers. Een vrouw die net was opgestapt, zette er een kind op de wereld. De Waalse vervoersmaatschappij heeft een mooi cadeau in petto voor moeder en kind, meldt RTL Info.

Buschauffeur Giuseppe had de hoogzwangere vrouw net opgepikt aan het Congresplein in Luik, toen een andere reiziger hem op de hoogte kwam brengen van de bevalling. "Gedurende een halve seconde was ik met verstomming geslagen. Zoiets had ik in mijn jonge carrière nog nooit meegemaakt", getuigde de TEC-chauffeur afgelopen weekend aan de Franstalige nieuwswebsite.



Maar de jonge bestuurder bleef koelbloedig: hij bracht de bus tot stilstand en verwittigde de hulpdiensten. Toen die ter plaatse kwamen, was de baby al geboren. Moeder en kind werden naar het ziekenhuis gebracht. Beiden verkeren in goede gezondheid, aldus nog RTL Info.



TEC prijst in een communiqué het professionalisme van de chauffeur. Naast felicitaties heeft de Waalse vervoersmaatschappij nog een bijzondere verrassing in petto voor moeder en kind. De vrouw krijgt een gratis jaarabonnement, de boreling mag gratis meerijden met TEC tot hij meerderjarig is.