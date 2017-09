StapvoorstapvoorHannelore: Qmusic-dj's wandelen voor elektronische protheses

Door: redactie

5/09/17 - 18u20 Bron: vtmnieuws.be

video

Het verhaal van de 27-jarige Hannelore uit Over Winnaars gisterenavond bij VTM liet niemand onberoerd. Hannelore verloor haar beide benen door een treinongeval. Koen Wauters zocht haar op om haar droom - die ze vóór het ongeval al had - waar te maken: de ruïnes van de oude Inca-stad Machu Picchu zien. Samen gingen ze de uitdaging aan en werd het onmogelijke mogelijk. Om de tocht te maken, had Hannelore elektronische protheses kunnen lenen. Deze protheses zorgden ervoor dat ze veel meer stapcomfort had, omdat zo'n protheses mee bewegen tijdens het wandelen. Zo'n protheses zijn wel erg duur en kosten euro90.000. Wandelen voor Protheses Daarom gaan alle Qmusic-dj's gaan vanaf nu donderdagochtend 7 september 2017 door heel Vlaanderen stappen en live hun programma presenteren tijdens de wandeltocht. Sam & Heidi starten om 6 uur 's morgens, waarna de normale programmering doorloopt en de dj's elkaar verder afwisselen. Ze stoppen pas met stappen als het nodige geld ingezameld is. Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal scharen zich alvast mee achter het initiatief en wandelen mee met de Qmusic-dj's om de actie op de voet te volgen.