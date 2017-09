Brandweer redt boomsnoeiers uit netelige positie nadat hoogtewerker vuur vat

Bewerkt door: HA

5/09/17 - 18u41 Bron: Gazet van Antwerpen, Lokale Politie Neteland

© Vanderveken.

Herentals De brandweer heeft vanmiddag twee gemeentewerkers uit een boom gered in Herentals. Het duo was in de kruin van de boom geklommen nadat de hoogtewerker waarmee ze aan het werk waren, vuur vatte. Dat meldt Gazet van Antwerpen.