Maserati of Hummer op de kop tikken? Openbare verkoop voertuigen FOD Financiën brengt 380.000 euro op

5/09/17 - 18u00 Bron: Belga

De openbare verkoop van 91 voertuigen door de federale overheidsdienst Financiën, die deze ochtend plaatsvond, heeft 380.000 euro opgeleverd. Dat meldt een woordvoerder van de FOD. In het bedrag zit ook de 20 procent verkoopskosten die door de koper betaald moeten worden. Volgens de woordvoerder ging het om "een uitzonderlijke verkoop in de geschiedenis van de Finshop", de winkel van de FOD in Brussel.