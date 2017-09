Twee jaar cel voor verkrachting studente (18) op Oude Markt in Leuven

MV

De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag een 34-jarige man veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf voor verkrachting in een café op de Oude Markt in Leuven. Het slachtoffer was een 18-jarige studente.

Ibrahim K.H. werd geboren in Nigeria maar zijn huidige nationaliteit en woonplaats zijn onbekend. Op 11 december 2012 volgde hij de studente naar het toilet in café Ambiorix. Hij duwde haar in een toilethokje en verkrachtte haar. Toen het slachtoffer om hulp bleef roepen, ging de man lopen. De politie trof het slachtoffer huilend aan op de Oude Markt. Ze herkende de beklaagde op camerabeelden.



Het DNA-profiel van de dader stemt overeen met dat van een Nigeriaanse asielzoeker die voor een reeks gewelddadige verkrachtingen in 2002 en 2003 in Nederland werd veroordeeld tot acht jaar cel. Zijn DNA is ook identiek aan dat van de dader van een verkrachting in Duitsland in 2013.



Ibrahim K.H. werd voor de feiten in Leuven nog niet gevat. De rechtbank ging dan ook in op de vraag van het openbaar ministerie tot onmiddellijke aanhouding. De man werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.