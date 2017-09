Te hoge werkdruk en ontslag collega: Starbucks-personeel legt het werk neer in Brussel en op Zaventem

Bewerkt door: HA

5/09/17 - 17u52 Bron: VRT, Bruzz

© ap.

Bij de vestigingen van koffieketen Starbucks in het station Brussel-Noord en in Brussels Airport, heeft het personeel vandaag een tijdlang het werk neergelegd nadat een vakbondsafgevaardigde werd ontslagen. Dat meldt de socialistische vakbond. De klanten hebben maar weinig van de actie gemerkt, omdat het werk door jobstudenten werd overgenomen. De actie werd opgeschort na overleg tussen de directie en de vakbonden. Morgen zitten zij opnieuw rond de tafel.

Volgens Elke Pattyn van de socialistische vakbond ABVV moet "alles rapper" gaan, terwijl veel filialen met "onderbezetting" kampen. Medewerkers worden daarom overal naartoe gestuurd. Bij de koffieketen sluimert naar verluidt al langer sociale onrust. Het personeel klaagt over stress en een slechte organisatie.



De directe aanleiding voor de werkonderbreking is het ontslag van een werkneemster die bij een leidinggevende had geklaagd over de werkomstandigheden, meldt ook de Brusselse stadskrant Bruzz. Als gevolg legden de medewerkers van de Starbucks-vestigingen in Brussel-Noord en op de luchthaven vandaag het werk neer. Op Brussels Airport was evenwel weinig te merken van de staking omdat snel jobstudenten werden opgetrommeld, aldus nog de VRT.



Volgens Christian Bouchat, gewestelijk secretaris bij ABVV, is een uitbreiding naar andere filialen mogelijk, maar voorlopig is dat nog niet het geval. De socialistische vakbond steunt de actie en betreurt dat de directie niet in gesprek wilde met het personeel.