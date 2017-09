Tom Vierendeels

5/09/17 - 16u16

Galmaarden

In Galmaarden is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in de Tollembeekstraat. De vrouw kwam uit de richting van Galmaarden-centrum toen een metalen constructie van een vrachtwagen viel. Het gevaarte kwam terecht in de voorruit van het slachtoffer. De stuurloze wagen eindigde uiteindelijk tegen de gevel van een woning. De bestuurster werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.