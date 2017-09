Peeters stuurt arbeidsinspectie naar migrantenronselaars in Maximiliaanpark

MV

5/09/17 - 15u49 Bron: Belga

© belga.

Minister van werk Kris Peeters (CD&V) stuurt zijn arbeidsinspectie naar het Brusselse Maximiliaanpark om er actie te ondernemen tegen "malafide werkgevers" die er migranten ronselen voor goedkope jobs. Dat meldt de vicepremier dinsdagmiddag.

In het Maximiliaanpark, vlak bij het Brusselse Noordstation, verblijven momenteel enkele honderden migranten die illegaal in ons land verblijven. Het gaat vaak om mensen uit Soedan of Eritrea, die verder willen reizen naar het Verenigd Koninkrijk.



Volgens minister Peeters zijn er sinds kort "indicaties" dat malafide werkgevers er op zoek gaan naar goedkope irreguliere arbeiders. "Het werk gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in erbarmelijke arbeidsomstandigheden, er worden geen sociale bijdragen betaald en er is sprake van oneerlijke concurrentie tegen reguliere ondernemingen", meent de minister. Hij stuurt daarom zijn arbeidsinspectie naar het park om de situatie te onderzoeken en op te treden tegen werkgevers met slechte bedoelingen. De dienst heeft bovendien al contact opgenomen met het openbaar ministerie, zegt de minister.



Het Maximiliaanpark werd in volle vluchtelingencrisis in 2015 al eens overspoeld door honderden migranten. Ook toen was er sprake van malafide werkgevers in het park.