VIDEO: Overvaller lost drie schoten: nu heeft politie uw hulp nodig

Door: redactie

5/09/17 - 15u59

video De politie heeft je hulp nodig in de zoektocht naar een gewapende man die op 20 juni een overval in Ghlin pleegde. De dader loste drie schoten en daarbij raakte één slachtoffer zwaargewond. De man wist met een motor te ontsnappen.

Op dinsdag 20 juni 2017 probeerde de man omstreeks 10.00 uur in Ghlin een gewapende overval te plegen op een maatschappij gelegen in de rue de Douvrain. Hij komt aan met een motor en parkeert deze achter een camionette.



De man gaat de maatschappij binnen met zijn motorhelm op.

Hij valt de lokalen binnen met zijn wapen in de hand en zonder aarzelen stapt hij het bureau er naast binnen. Een werknemer die gealarmeerd werd door de bedienden komt oog in oog te staan met de dader en tracht hem te overmeesteren.



Er ontstaat een vechtpartij maar de dader kan de werknemer niet van zich losrukken. De overvaller lost vervolgens drie schoten om zich te bevrijden en vlucht weg. Hij stapt op zijn motor en rijdt zo snel hij kan weg en laat het slachtoffer zwaargewond achter. De dader is een man van 1m70 à 1m80 lang en is zwaar gebouwd.



Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte helm, een zwarte broek, een witte jas van het merk 'Sergio Tacchini' en tweekleurige sneakers.