Door: redactie

5/09/17 - 15u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Hannelore beklom gisteren in het VTM-programma 'Over Winnaars' de Machu Picchu... zonder benen! Vanochtend was ze te horen in de ochtendshow van Sam & Heidi. Hoe gaat het met haar twee maanden na de beklimming?