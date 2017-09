Kooivechter (23) opnieuw voor rechter, dit keer voor weerspannigheid

Bewerkt door: mvdb

Oostende Een Tsjetsjeense Oostendenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor weerspannigheid bij zijn arrestatie. De voormalige kampioen in Mixed Martial Arts (kooivechten) werd al veroordeeld voor verboden wapenbezit en een hele reeks verkeersinbreuken.

In november 2012 stond Abubakar O. (23) met een alarmpistool te zwaaien op het terras van een café in Oostende. Bij een huiszoeking werd in mei 2013 een boksbeugel aangetroffen. Voor beide feiten van verboden wapenbezit werd hij eerst veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden. Na verzet werd die celstraf voorwaardelijk. Sindsdien werd de jongeman regelmatig veroordeeld door de politierechtbank.



"Lak aan regels"

De politie van Oostende zag op 21 november 2015 hoe O. met zijn wagen weer veel te snel reed. Zijn wagen werd aan de kant gezet, maar de verdachte liet zich niet zonder slag of stoot inrekenen. "De beklaagde heeft blijkbaar lak aan alle regels, want de dossiers blijven binnenkomen", aldus procureur Fauve Nowé. Het OM vorderde bij verstek een strenge bestraffing.



Onder de bijnaam The Chechen Wolf veroverde Abubakar O. in 2013 een Beneluxtitel in Mixed Martial Arts, een kruising tussen verschillende gevechtssporten. Op zijn vorige proces beweerde de beklaagde dat hij zich voluit op zijn sportcarrière zou richten, maar daar is blijkbaar niet veel van in huis gekomen. De rechter doet uitspraak op 3 oktober.