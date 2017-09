Broers die verdacht worden van drugshandel stelen eigen strafdossier in justitiepaleis

Bewerkt door: mvdb

5/09/17 - 19u45 Bron: Belga

Het Antwerpse justitiepaleis. © photo news.

Uit de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen is maandag een deel van een strafdossier ontvreemd rond een gerechtelijk onderzoek naar feiten van grootschalige drugshandel en witwaspraktijken. Dat meldt het Antwerpse parket vandaag.

De stukken zouden gestolen zijn in het kader van inzagerecht in het dossier door enkele betrokkenen. Bij verschillende huiszoekingen maandagavond werden twee broers opgepakt, maar de stukken zijn nog niet terecht.



De twee gearresteerde broers van 23 en 39 jaar oud waren volgens het parket al betrokken bij het strafdossier. Er zouden aanwijzingen zijn dat ze ook iets te maken hebben met de diefstal. Ze zullen dan ook voor de onderzoeksrechter worden geleid op verdenking van diefstal en deelneming aan een criminele organisatie.



Geen invloed

Het parket benadrukt dat het ontvreemden van een deel van het dossier geen invloed heeft op de verdere afwikkeling van het onderliggende drugsonderzoek. "De ontbrekende stukken zullen in afschrift opnieuw samengesteld worden, waardoor het onderzoek en de navolgende procedure hun normale verdere verloop zullen kennen", klinkt het.