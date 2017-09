Geurhinder door achtergebleven bagage op Brussels Airport

MVDB

25 augustus 2017: de bagageafhandeling op Brussels Airport draait in de soep door de staking bij Swissport. © belga.

Staking Swissport Door de staking bij bagageafhandelaar Swissport eind vorige maand liggen er nog een duizendtal stuks niet opgehaalde bagage op Brussels Airport, meldt de VRT-nieuwsdienst. Sommige van de koffers beginnen te stinken, waardoor er op een deel van de luchthaven een onaangename geur hangt. Brussels Airport heeft de bewuste zone ontsmet.

Reizigers die hun bagage nog niet hebben opgehaald, kunnen terecht bij Swissport. De bagage wordt normaal enige tijd bijgehouden. De luchthaven benadrukt dat de koffers niet worden geopend. Dat gebeurt enkel wanneer bagage begint te lekken. "Indien een koffer of reistas begint te lekken, ontstaat er een biologisch risico en dan volgen we de standaard-procedure waarbij het bewuste stuk bagage wordt vernietigd", luidt het bij Nathalie Van Impe van Brussels Airport.



Door de werkonderbreking raakte 15.000 stuks bagage niet op de bestemming of bij de eigenaar thuis.