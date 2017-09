20-tal Belgische bedrijven ontving geld van Azerbeidzjaans regime

Door: redactie

5/09/17 - 14u22 Bron: Belga

© reuters.

Meer dan twintig Belgische ondernemingen, waaronder Solvay en de Proximus-dochter BICS, hebben tussen 2012 en 2014 indirect geld ontvangen van een grote witwasmachine van het regime in Azerbeidzjan. Dat blijkt uit bankgegevens die de Deense krant Berlingske in handen kreeg en waarover vandaag ook de kranten L'Echo en De Tijd berichten. Via een wereldwijd netwerk zou in totaal 2,1 miljard euro aan verdacht geld zijn witgewassen.

Volgens het onderzoek van de kranten werden in totaal 16.000 betalingen uitgevoerd door het Azerbeidzjaanse netwerk. Om de oorsprong van het geld te maskeren, gebeurden de betalingen evenwel vanuit rekeningen in Estland, die op naam stonden van vier Britse schermvennootschappen.



Onder meer Belgacom International Carrier Services (BICS), een docteronderneming van het Belgische overheidsbedrijf Proximus, had op 2 mei 2013 een bedrag van 173.392 euro ontvangen van LCM Alliance LLP, een van die vier Britse schermvennootschappen.



Verschillende kanalen

In een reactie aan De Tijd meldt BICS dat het gaat om een eenmalige betaling voor gewone telecomdiensten aan een klant in Iran. "We zien wel vaker dat betalingen van bedrijven in landen onder embargo zoals Iran gebeuren via verschillende kanalen en bankrekeningen op locaties zoals Dubai of Singapore", aldus de onderneming. "BICS voert een vast beleid om het ministerie van Financiën op de hoogte te stellen van betalingen van operatoren onder embargo", klinkt het nog.



Het systeem waarbij klant A een factuur laat betalen door een rekening van partij B, is typisch voor het witwassen van verdachte geldstromen, zo benadrukt de krant.



Milde politici

Nog volgens De Tijd zouden via dezelfde vier rekeningen ook Europese politici betaald zijn, bijvoorbeeld omdat ze in de Raad van Europa mild waren over schendingen van de mensenrechten in Azerbeidzjan.



Een deal van het verdachte geld zou afkomstig zijn van wapendeals met Rusland, stellen de kranten tot slot. Zo belandde via Rosoboronexport, dat bevoegd is voor alle wapenexporten uit Rusland, meer dan meer dan 28 miljoen dollar in de pot. Rosoboronexport leverde al voor miljarden dollars aan tanks en wapens aan het regime in Azerbeidzjan.