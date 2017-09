Belgen verloren meer dan 200 miljoen aan weddenschappen in 2015

Door: redactie

5/09/17 - 14u02 Bron: Belga

De Belg heeft in 2015 exact 206,5 miljoen euro verwed bij wedoperatoren aan zowel online als offline weddenschappen. Dat is een toename van meer dan een vijfde, blijkt vandaag uit het jaarverslag van de Kansspelcommissie.

De GGR, de gross gaming revenue, of het verschil tussen ingezette en gewonnen bedragen, steeg bij de wedoperatoren zowel online als offline met meer dan een vijfde. "En dit hoewel er geen grote sportevenementen waren zoals een WK voetbal of Olympische Spelen", merkt de Kansspelcommissie op. Ook de vorige jaren was er al een opmerkelijke stijging. Meer dan de helft van de inkomsten uit online weddenschappen was in handen van slechts twee exploitanten.



Online kansspelen

In de casino's verloor de Belg vorig jaar 181,0 miljoen euro. De inkomsten uit offline kansspelen bleven dalen in 2015, zij het relatief beperkt, terwijl die uit online kansspelen meer dan verdubbelden. Dat toont "eens te meer een verschuiving (aan) van de inkomsten uit traditionele kansspelen naar online kansspelen". Ook de speelautomatenhallen kenden een online groei van bijna een derde, tegen een lichte groei van enkele procentpunten offline. In totaal genereerden zij met hun kansspelen 229,1 miljoen euro.



Maar samen met de inkomsten steeg ook het aantal uitgesloten spelers. Eind 2016 ging het om 328.822 spelers, tegenover 309.055 een jaar eerder. De reden van uitsluiting is in de meeste gevallen een gerechtelijke beslissing, bijvoorbeeld via een verzoek van een bewindvoerder, als strafrechtelijke sanctiemaatregel.