Parket vermoedt dat helikopterpiloot zelfmoord pleegde

5/09/17 - 13u33 Bron: Belga

Het onderzoek naar de dodelijke val die een helikopterpiloot van het leger zondag in Amay (in de provincie Luik) maakte, gaat in de richting van zelfmoord, zo heeft het parket van Hoei vandaag meegedeeld. De eerste vaststellingen van de wetsdokter sluiten een tussenkomst van een derde uit.