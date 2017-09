Nieuwe Pink Ribbon-lintje vanaf 9 september te koop. En hier zijn alle verkooppunten

Door: redactie

5/09/17

Een pink ribbon-lintje. © Thinkstock.

De nationale organisatie Pink Ribbon, die borstkanker bestrijdt, heeft dinsdag haar campagne afgetrapt met de voorstelling van een nieuw lintje. Dat is er dit jaar eentje met een bloemenprint. Het is vanaf zaterdag 9 september verkrijgbaar.

Wereldwijd bestaat Pink Ribbon 25 jaar. In die tijd kregen 262.500 vrouwen in ons land te horen dat ze borstkanker hadden. 54.750 vrouwen onder hen overleden aan de ziekte. "Tot dat getal nul is, blijven wij nodig", aldus directeur Bettina Geysen bij de voorstelling van de campagne.



In ons land bestaat Pink Ribbon tien jaar, en voor de derde keer stelt de organisatie een lintje voor waarmee mensen borstkankerpatiënten kunnen steunen. Na Natan-ontwerper Edouard Vermeulen en juwelenontwerpster Christa Reniers, was het dit jaar de beurt aan bloemenkunstenares Nele Ost om het te ontwerpen. "Het lintje is in camouflagekleuren, omdat je borstkanker niet altijd herkent. Maar de boodschap is dat je borstkanker niet moet wegstoppen", legt Geysen uit.



Het lintje staat centraal in de oktobercampagne (oktober is Internationale Bostkankermaand), die dit jaar vooral het belang van preventie onderstreept. Met het project "Elke Stap Telt" worden bedrijven aangespoord hun werknemers te laten bewegen, omdat dat borstkanker helpt voorkomen. Ze kunnen maandelijks een doel vooropstellen voor hun werknemers, die dan opgevolgd worden via een stappenteller. Als het doel bereikt wordt, stort het bedrijf een geldsom aan Pink Ribbon. Maar ook de bedrijven doen er hun voordeel mee, benadrukt Geysen. "Het bedrijf heeft gezonde werknemers, minder absenteïsme en hun werknemers doen dingen in groep, wat bevorderlijk is voor de sfeer."



Het Pink Ribbon-lintje is vanaf 9 september tot 31 december voor drie euro te koop in zo'n 1.250 winkels, waaronder de kledingzaken JBC en Mayerline, en de hyper- en supermarkten van Carrefour.