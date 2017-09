Moordverdachte zaak-Priscilla slaat 64-jarige in elkaar

Tom Vierendeels

Priscilla Sergeant (14) werd op 20 juli 2012 dood teruggevonden in een veld in het Vlaams-Brabantse Dworp (Beersel). De toen minderjarige A. en J. zijn door de onderzoeksrechter naar de jeugdrechtbank verwezen. De meerderjarige Johan D.V. is uit het leven gestapt. © belga.

A., een van de drie verdachten voor de moord op de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen in 2012, is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een geval van verkeersagressie. Hij sloeg in Halle samen met drie kompanen een 64-jarige man in elkaar.