Charlotte (14) uit Gistel al weken vermist

5/09/17 - 12u05

© Child Focus.

Child Focus lanceert een opsporingsbericht voor Charlotte Cantillon, een 14-jarig meisje uit Gistel. Ze verdween op 13 juli.

© Child Focus.

Charlotte Cantillon verdween op 13 juli uit Gistel. Het meisje heeft bruin haar, langs één zijde kort met een lange schuine bles. Charlotte is stevig gebouwd, heeft een rond gelaat, blauwe ogen en een stretchoorring in haar rechteroor.



Wie Charlotte nog heeft gezien of weet waar ze is, wordt gevraagd om contact op te nemen. Tips zijn welkom via het gratis nummer van de politie 0800 30300 en via Child Focus op het nummer 116 000.