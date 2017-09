Drie inspecteurs werkonbekwaam na weerspannigheid

Door: redactie

Maasmechelen Vier inspecteurs van de politiezone Lanaken-Maasmechelen zijn maandagochtend gewond geraakt toen ze moesten tussenkomen bij een interventie in de Zandstraat in Maasmechelen. De politie werd om 9 uur opgeroepen voor een agressief persoon.

De man had het huisverbod genegeerd dat hij opgelegd had gekregen na feiten van intrafamiliaal geweld. Bij de arrestatie en overbrenging naar het commissariaat had de man zich verzet. Hierdoor raakten vier inspecteurs van het team interventie van de politie Lanaken-Maasmechelen gewond. Drie inspecteurs zijn tijdelijk werkonbekwaam.