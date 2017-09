Twee uitvaarten verplaatst door acuut CO-gevaar in kerk

Hans Verbeke

Izegem Een defect aan de verwarmingsketel van de Sint-Tillokerk in Izegem heeft er deze voormiddag toe geleid dat twee uitvaarten moesten verhuizen naar een andere kerk.

De uitvaartondernemer merkte het probleem op toen hij met z'n medewerkers in de dekanale kerk arriveerde om de eerste plechtigheid voor te bereiden. In het kerkgebouw hing een indringende geur, boven en achter het altaar was een soort grijze nevel merkbaar. De brandweer stelde vast dat er acuut CO-gevaar was.



Daarop werd onmiddellijk beslist dat niemand nog de kerk binnenmocht. De familie van de eerste overledene was intussen gearriveerd. De uitvaartondernemer vond na enkele telefoontjes een alternatief. De iets kleinere Heilig Hartkerk, op wandelafstand van de Sint-Tillokerk, bleek deze voormiddag vrij.



Zodra dat bekend was, werd voor de twee plechtigheden uitgeweken naar die locatie. De brandweer zal nog geruime tijd in de weer zijn om het kerkgebouw weer reukvrij te krijgen.