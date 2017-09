Jager krijgt vier maanden cel voor valse vergroting jachtterrein

Door: redactie

Een 46-jarige jager uit Merelbeke die onterecht percelen van anderen aan zijn jachtterrein toevoegde om er met vuurwapens te kunnen jagen, is veroordeeld tot vier maanden met uitstel en 9.000 euro effectieve boete. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank dinsdag beslist.

© anp. Ik scheer niet alle jagers over dezelfde kam, maar de uitspraak is een waarschuwing voor andere jagers Vogelbescherming Vlaanderen De man werd beschuldigd van valsheid in geschrifte en inbreuken op het jachtdecreet. Hij beweerde in 2013 onterecht dat zijn jachtterrein 89 hectare groot was en in 2014 ging het om een claim van 51 hectare. Onder meer 6 hectare grond rond het kasteel van Marc Coucke was zonder diens medeweten ingekleurd als jachtgebied.



In werkelijkheid was het jachtterrein telkens minder dan 40 hectare groot. Daarom moest de jager zich ook verantwoorden voor inbreuk op het jachtdecreet, want jagers moeten 40 hectare aaneengesloten terrein hebben om met het geweer te mogen jagen.



Geen mondelinge toestemming

"Het staat vast dat de neergelegde jachtplannen vals waren. Het was zeer duidelijk te zien waar de woningen liggen", stelde rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe. "De beklaagde had alle gegevens van het kadaster gekregen. De bewering dat hij mondelinge toestemming had wordt ook tegengesproken door de bewoners zelf. Uit het dossier blijkt bijvoorbeeld dat Marc Coucke hem nooit het jachtrecht gaf."



Coucke was geen partij in de zaak, maar andere eigenaars van percelen hadden zich wel burgerlijke partij gesteld. Ze kregen van de rechtbank elk 500 euro schadevergoeding omdat hun woongenot gestoord werd door onder meer geluidshinder. Vogelbescherming Vlaanderen, ook een burgerlijke partij, kreeg 1.250 euro schadevergoeding.



De jager gaat mogelijk in beroep tegen het vonnis.





Meer transparantie

Vogelbescherming Vlaanderen lanceerde in juni 2015 de campagne 'Schiet in actie' om de jachtplannen in Vlaanderen transparanter te maken en om waarheidsgetrouwe en correcte jachtplannen te bekomen. Negenenzeventig percent van de gecontroleerde percelen bleek zonder medeweten en zonder toestemming van de eigenaars in een jachtplan opgenomen. Begin dit jaar meldde de vereniging dat 231 hectare illegaal ingekleurd jachtgebied officieel jachtvrij werd gemaakt.