Milde straf voor twintiger die fietser doodreed

Door: redactie

5/09/17 - 07u45 Bron: Belga

Een twintiger die vorig jaar een fietser doodreed in Oostrozebeke, heeft van de Kortrijkse politierechter een maand rijverbod en een boete van 900 euro gekregen. Hij kon het ongeval moeilijk vermijden, zo oordeelt de politierechter.

Begin november vorig jaar werd een 17-jarige fietser aangereden door een wagen, toen hij samen met zijn broer de straat kruiste. De tiener overleefde het ongeval niet.



De bestuurder had gedronken en reed te snel. Toch was de politierechter mild voor de twintiger. De openbare verlichting was gebrekkig op de plaats van het ongeval en het voorlicht van de fiets van het slachtoffer werkte niet. Daardoor is er volgens de rechter twijfel of de aanrijder volledig verantwoordelijk kan worden gesteld voor het tragische ongeval. De bestuurder krijgt een rijverbod van een maand en moet 900 euro boete betalen.