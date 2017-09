Vonnis valt vandaag voor verantwoordelijken dodelijke brand Leuvens studentenhuis

Bewerkt door: ib

Sara Gibadlo (links) (19) en Dace Zarina (22). © rv.

Voor de correctionele rechtbank in Leuven valt vandaag het strafrechtelijke doek over de brand in een studentenhuis in Leuven die eind januari 2014 het leven kostte aan de Ierse studentes Dace Zarina (22) en Sara Gibadlo (19). Twee personen en een instelling staan terecht voor onopzettelijke doding. Ze riskeren voorwaardelijke celstraffen en een boete. Het proces gaat niet alleen over de aansprakelijkheid, maar ook over de regelgeving rond brandveiligheid.

Acht bewoners konden ontsnappen aan de brand die op 31 januari 2014 woedde in het studentenhuis in de Kapucijnenvoer, maar de verkoolde lichamen van Zarina en Gibadlo, die een kamer deelden, werden aangetroffen onder het puin op de tweede verdieping van het pand.



Onopzettelijke doding

Twee personen en een instelling staan terecht voor onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg. Malachy V. (72), een Ier uit Leuven, verhuurde als eigenaar de studentenwoning aan het Leuvens Instituut voor Ierland in Europa. Die vzw met zetel in Leuven, met dezelfde V. als bestuurder en vertegenwoordiger, stelde het huis ter beschikking van de studenten.



Shane B. (22), een Ier uit Offaly in Ierland, veroorzaakte de brand met een brandende sigaret. Na een nachtje stappen was hij rond 6 uur in de ochtend in slaap gevallen in de zetel van zijn kamer. De jongeman herinnert zich niet dat hij de vlammenzee veroorzaakte.



Onvoldoende maatregelen

Volgens het openbaar ministerie werden onvoldoende maatregelen getroffen voor de brandveiligheid. In de kamers van Shane B. en de twee Ierse vrouwen was geen rookmelder. Het alarm in de traphal ging te laat af. De houten trap begaf het na vijftien minuten en er was geen vluchtweg naar aanpalende daken. De brandblusapparaten waren al tien jaar niet meer gecontroleerd en het exemplaar op het gelijkvloers was leeg.



Huisjesmelker

De procureur vorderde voor Malachy V., die hij als een huisjesmelker bestempelde, een jaar cel met uitstel en 6.000 euro boete. Voor het Leuvens Instituut voor Ierland in Europa vroeg hij een boete van 60.000 euro. Voor Shane B. vorderde de procureur drie maanden voorwaardelijk en 600 euro boete.



De verdediging vroeg de vrijspraak voor de drie beklaagden.