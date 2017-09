Vermassen geopereerd door chirurge die hij verdedigt: "Zij heeft mij goed geholpen, ik zal haar nu ook helpen"

KRISTOF AERTS

Neurochirurge Mehrnaz D. (49), die in juli haar dochter om het leven bracht, zal deze ochtend voor de raadkamer in Leuven verschijnen. "Ze heeft me vorig jaar zo goed geholpen, ik zal haar nu ook maximaal helpen", zegt meester Jef Vermassen die haar verdedigt.

Eind juli kreeg strafpleiter Jef Vermassen een telefoontje uit de gevangenis in Hasselt of hij dokter D. wilde bezoeken. "Ik was enorm verrast en geschrokken", herinnert meester Vermassen zich. "Dit had ik nooit verwacht." De gereputeerde neurochirurge uit Leuven opereerde de advocaat vorig jaar aan de rug. "Ik ben haar daar eeuwig dankbaar voor, omdat ze mijn leven heeft gered. Ik was een gewone patiënt. Niet meer dan dat. Nu ben ik haar advocaat. Ik zal haar nu ook maximaal helpen, maar zonder die operatie had ze me misschien ook geraadpleegd."



"Nu wordt mijn cliënte afgeschilderd als iemand zonder empathie. Als advocaat kan ik niet getuigen in mijn zaak, maar ik weet dat het niet zo is. Dat bewijzen de vele pakkende brieven van patiënten die dat zeggen." De raadkamer in Leuven moet vandaag oordelen over de verdere hechtenis van de vrouw. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn cliënte geholpen moet worden en dat kan het best in een psychiatrische instelling."