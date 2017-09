Vrouw zoekt het getransplanteerde hart van haar plots overleden broer: "Ik wil het nog een keer voelen kloppen"

STEVEN SWINNEN

5/09/17 - 05u00

Evi Dewachter met haar broer, die ruim een jaar geleden op zijn 36ste plots overleed. "Zijn twee longen, nieren en zelfs z'n pancreas hebben we afgestaan." © Facebook.

Met een emotionele oproep gaat de West-Vlaamse Evi Dewachter (31) op zoek naar de man of vrouw die vorig jaar op 5 juni het hart kreeg van haar broer Steven ingeplant. Een ontmoeting zou haar helpen om zijn plotse dood te verwerken. Dokters proberen echter niet zomaar de anonimiteit bij transplantaties te bewaren. "Om ontvangers en nabestaanden te beschermen. Anders komen er problemen van."

© Facebook.

Elk jaar vinden in ons land zo'n tachtig harttransplantaties plaats. De kans is dus niet zo bijzonder klein dat Evi Dewachter met haar intussen vaak gedeelde zoektocht op Facebook iemand bereikt die verwant is met de persoon die op 5 juni 2016 een nieuw hart kreeg ingeplant. Als de man of vrouw in kwestie al zelf de oproep niet leest. En mocht die persoon dat zien zitten, zou Evi heel graag met hem of haar kennismaken. "Mijn leven is voorgoed veranderd nadat mijn broer vorig jaar plots is gestorven. Hij was pas 36 jaar. Maar zijn organen leven allemaal verder in andere mensen. Zijn twee longen, nieren en zelfs z'n pancreas hebben we afgestaan. Na enkele dagen kregen we de boodschap dat die operaties allemaal gelukt waren. Een vorm van troost was dat. Ook z'n hart is getransplanteerd, maar daar hoorden we - behalve dat de nieuwe eigenaar nog lang moest revalideren - niets meer van. Nu, ruim een jaar na zijn dood, zitten mijn ouders en ik nog steeds met dat hart in ons hoofd. Waarom? Dat kan ik niet precies onder woorden brengen, maar dat afgestane hart voelt anders aan dan die andere organen. We zouden dat nog eens willen voelen kloppen. Als ik aan m'n broer denk, dan denk ik aan z'n gouden hart. Daarom wil ik de man of vrouw die het nu heeft zo graag vinden."



Gisteravond kreeg de zoektocht van Evi al opvolging bij meer dan tienduizend mensen. "Ongelooflijk. Wat een respons. Wat begonnen is als iets om mijn hart te luchten, is nu een speurtocht geworden waarvan ik denk dat ze kans op slagen heeft. Eén vrouw heeft me al gemaild dat ze iemand kent die in die periode een hart kreeg ingeplant. Maar hoe of wat is nog onduidelijk."



Hoe reageren dokters op de zoektocht van Evi naar het hart van haar broer? Waarom is het beter dat transplantaties in alle anonimiteit verlopen? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!