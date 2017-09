Plan regering: 305 miljoen besparen op pensioenen

ISOLDE VAN DEN EYNDE EN ASTRID ROELANDT

De regering-Michel gaat de komende twee jaar nog 305 miljoen besparen op pensioenen. Waar bevoegd minister Bacquelaine dat geld gaat 'vinden', is nog onduidelijk.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) moet volgend jaar 52 miljoen euro besparen en in 2019 zelfs 253 miljoen. Waar dat geld vandaan moet komen? Bij zijn kabinet krijgen we geen antwoord, maar in de wandelgangen wordt er gewezen naar de zware beroepen. In het nieuwe pensioen met punten dat Bacquelaine wil invoeren vanaf 2025 is elk gewerkt jaar in principe goed voor één punt. Werknemers met een zwaar beroep krijgen ­echter meer dan één punt per jaar, en kunnen dus vroeger afzwaaien.



Vakbonden en werkgevers mochten samen een lijst met zware beroepen opstellen, maar kwamen niet tot een akkoord. Daardoor zal de ­regering de knoop doorhakken - en mogelijk dus minder jobs op de lijst zetten dan verwacht.



Twee versies

En dan is er nog de vraag of wie na zijn 50ste werkloos wordt straks minder pensioen krijgt. Een ­maatregel die Bacquelaine eerder bevestigde. Maar in 'De Zevende Dag' keerde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten openlijk haar kar, gevolgd door de andere ­meerderheidspartijen. "Wie als 50-plusser buiten zijn of haar wil ontslagen wordt, moet daarna niet nog eens gestraft ­worden omdat geen enkel bedrijf hem of haar wil", klonk het bij CD&V.



Volgens de begrotings­tabellen heeft iedereen gelijk: er bestaan namelijk twee versies van. De eerste variant bevat de maatregel, de tweede niet. "Mijn vermoeden is dat men dit heeft aangepast, na het protest toen we de maatregel uitbrachten", zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo. "Maar in elk geval moet de geschatte opbrengst - 20 miljoen euro - wel elders gehaald worden."



