Werknemer die baas doodt, al veroordeeld voor schietpartij: "Als die man werk heeft, blijft hij op het rechte pad, dacht Luc"

KRISTOF AERTS

5/09/17 - 05u00

Slachtoffer Luc Vuylsteke met zijn dochtertje. © rv.

Een 52-jarige aannemer uit Deurne (Antwerpen) is om het leven ­gebracht door één van zijn werkkrachten. Luc Vuylsteke (foto) werd vrijdag van dichtbij in het hoofd ­geschoten, gisternamiddag ­overleed hij aan de gevolgen van de hersenschade die hij daarbij opliep.

Het hele weekend heeft Luc Vuylsteke voor zijn leven gevochten in een Antwerps ziekenhuis, maar gisterennamiddag is hij overleden. De vijftiger, die een eigen bouwbedrijf heeft, werkte vrijdag op een werf in Deurne. Tony B., één van zijn werknemers die ook een woning van hem huurt, zocht hem daar op. Daar werd stevig ruzie gemaakt, maar B. droop uiteindelijk af. Een half uur later, rond 17 uur, vertrok Luc met een andere werknemer in een bestelwagen.



Aan een kruispunt in Deurne dook Tony B. terug op. "Kom, we praten in de camionette verder", zei Luc. De werknemer haalde intussen zijn fiets uit de bestelwagen, hoorde een knal en zag B. wegrennen. De aannemer was van dichtbij in het hoofd geschoten. Meteen werden de hulpdiensten gebeld. "Mijn broer is met spoed geopereerd in het Stuivenbergziekenhuis, maar de schade in de hersenen door de hagelbolletjes was te groot", vertelt de zus van het slachtoffer.