Luikse daklozen krijgen eigen kastje

5/09/17 - 01u00 Bron: Belga

Een Portugese dakloze in Lissabon stopt zijn spullen in een kastje. Foto YouTube/AFP © afp.

video De stad Luik wil een budget vrijmaken voor de aankoop van kasten waarin daklozen hun schaarse spullen kunnen opbergen. Dat heeft burgemeester Willy Demeyer geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Guy Krettels.

Lissabon

De drie verenigingen hadden zich laten inspireren door een experiment dat is uitgevoerd in de Portugese hoofdstad Lissabon. Het voorstel kadert in Réinventons Liège, een project dat burgers van de Waalse stad uitnodigt om mee na te denken over ideeën die de stad aangenamer kunnen maken. Meer dan 500 Luikenaars steunden het voorstel.



Budget

De stad, die tot dusver wat terughoudend was, is nu bereid om een budget voor de installatie van de kasten te voorzien. Voorwaarde is wel dat de drie verenigingen instaan voor het beheer en onderhoud. Ze hopen het project tegen Kerstmis te realiseren. De kosten worden geraamd op 90.000 euro.