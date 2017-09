Aalsters koppel woont noodgedwongen in garagebox

Rutger Lievens

video Jean-Jacques Cloetens (53) en Sonja De Backer (53) wonen sinds donderdag in een garagebox in Aalst. Genoeg geld om een appartement te huren hebben ze niet, Sonja lijdt aan de ziekte van Crohn en Jean-Jacques heeft zijn job opgegeven om voor haar te zorgen. Daarom huren ze nu een garagebox voor 70 euro per maand.

"We huurden een huis maar dan ben ik ziek geworden. Ik had ook net een scheiding achter de rug die financieel zwaar doorwoog. Jean-Jacques kon door mijn ziekte niet anders dan zijn job opgeven om voor mij te zorgen", zegt Sonja.



Tot voor kort woonden ze bij een kennis op leeftijd. "Wij zorgden voor hem, deden de was en de plas en mochten daar wonen. Dat ging goed, tot enkele maanden terug. Jean-Jacques en ik hadden een akkefietje en ik had de politie gebeld. Daarna wilde die mens ons buiten", zegt Sonja.



De wanhoop nabij zochten Sonja en Jean-Jacques naar een garagebox om in te slapen. "Nu huren we een garagebox in Aalst voor 70 euro per maand. We slapen in een zetel. Sonja ligt met haar benen op mij, ik zit recht en leg mijn benen op een tafeltje", zegt Jean-Jacques. Hij stuurde een brief naar de koning.



"Ik stuurde brieven naar Sarah Smeyers van het OCMW, burgemeester D'Haese en de koning. Weet je van wie ik al een antwoord heb gekregen? Van de koning, die stuurde een paar dagen later een brief terug dat hij het zou opvolgen en dat via minister Liesbeth Homans het OCMW van Aalst om informatie is gevraagd."



Sarah Smeyers (N-VA) laat ondertussen weten dat ze binnenkort een sociale woning krijgen. "Ze stonden al helemaal bovenaan de wachtlijst voor een sociale woning dus het komt in orde", zegt Smeyers.